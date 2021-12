Holzheim

Topspiel für die Holzheimer Reserve: Bleibt die Schuster-Sieben vorne?

Das Beste kommt zum Schluss: In der Handball-Bezirksliga A treffen am letzten Spieltag vor der Winterpause an diesem Samstag ab 17.30 Uhr im Diezer Sportzentrum mit dem TuS Holzheim II und der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim II die bislang stärksten Teams der Klasse aufeinander.