Außergewöhnliche Spiele finden am besten an exklusiven Tagen statt. So passt es gut, dass das Gipfeltreffen in der Handball-Rheinlandliga zwischen dem Ersten HC Koblenz und dem Zweiten HSG Hunsrück bereits am Donnerstag ausgetragen wird. Nicht nur die Anhänger beider Teams können dann dabei sein, sondern auch die des Koblenzer Lokalrivalen SV Urmitz, der erst am Sonntag gegen Bitburg spielt, sowie die der spielfreien Turnerschaft Bendorf.