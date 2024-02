Tolle Stimmung treibt Weibern zu Derbysieg – TuS lässt vor 200 Zuschauern gegen Mendig nicht nach

In der Handball-Verbandsliga hat sich der TuS Weibern im Derby gegen Grün-Weiß Mendig beim 37:21 (19:9)-Sieg keinerlei Blöße gegeben und dem Lokalrivalen eine deutliche Abfuhr verpasst. Während sich der Tabellenführer in meisterlicher Form präsentierte, erwischten die Gäste einen gebrauchten Tag. GW-Trainer Florian Schlich meinte: „Jetzt haben wir zum ersten Mal in dieser Saison eine richtige Klatsche bekommen. Gegen einen dermaßen starken TuS Weibern ist das aber auch keine Schande.“