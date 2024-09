Plus Nonnweiler

Titelfavorit kommt: HSG Birkenfeld ist Außenseiter

Ein Auf und Ab mit einer großen Sinuswelle wird es in dieser Saison immer geben, da ist sich Dominik Schwindling, Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach, sicher. Und damit es am Sonntag (18 Uhr) beim Heimspiel, das dieses Mal in der Nonnweilerer Petersberghalle stattfindet, einen Ausschlag nach oben gibt, dazu müsste schon alles zusammenpassen, das ist auch dem Trainer bewusst. Denn dann gastiert mit der HSG Merzig/Hilbringen aus seiner Sicht der Titelfavorit Nummer eins. Vor dem Hintergrund ist Schwindling froh, dass seine junge Mannschaft am ersten Spieltag einen so wichtigen Sieg eingefahren hat – und eben nicht so früh in der Saison schon unter Druck steht.