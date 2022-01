Tischtennis-Bezirksliga: Dem VfL Osterspai fehlt das Glück

„In den entscheidenden Situationen haben wir glücklos agiert“, sagte Ottmar Schnitzius vom VfL hinterher. Bereits in den Doppel verlor Osterpai zwei Spiele in der Verlängerung des Entscheidungssatzes und stand so direkt Druck. Das VfL-Duo Robert Runkel/Steffen Clos klar und sicherte letztlich das Remis. „Ein wichtiger und nach dem Spielverlauf auch auch verdienter Punktgewinn“, so Schnitzius. Punkte des VfL: Runkel / Clos, Dennis Breitenbach / Schnitzius, Breitenbach (2), Runkel, Schnitzius (2) und Karsten Helbach. nis