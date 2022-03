TGO führt Gespräche zwecks Spielgemeinschaft – Geht Landesligist demnächst Kooperation mit dem TuS Horchheim ein?

Da viele ihrer Spieler in sozialen Berufen tätig sind, hat die TG Oberlahnstein die vom Verband eröffnete Möglichkeit angenommen, wegen der Pandemie den Spielbetrieb für die laufende Saison zu beenden. Regulär bestritten hatten die Lahnsteiner Ballwerfer im Herbst lediglich vier Partien, von denen sie immerhin zwei gewannen (38:31 gegen SV Untermosel, 35:31 bei den Sportfreunden Puderbach).

Ob die TGO-Handballer, bei denen aktuell Daniel Schmitt als Spielertrainer fungiert, in der neuen Runde noch eigenständig in der Landesliga weitermachen, ist derzeit noch fraglich. Vereinssprecher Heinz Hartenfels bestätigte aber auf Anfrage dieser Zeitung, dass es zwecks Bildung einer Spielgemeinschaft zur nächsten Saison Gespräche mit einem benachbarten Verein gäbe. Nach RLZ-Informationen soll es sich dabei um den TuS Horchheim handeln, was Hartenfels angesichts laufender Verhandlungen nicht kommentieren wollte. stn