Das Kribbeln steigt hüben wie drüben vor dem nächsten Anlauf: Am Samstag steigt ab 16 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule in Launsbach (Landkreis Gießen) das ultimative Top-Spiel der hessischen Handball-Landesliga Mitte. Dann kreuzen mit der HSG Wettenberg und dem TuS Holzheim die beiden aussichtsreichsten Titelkandidaten die Klingen und schließen damit endlich die Hinrunde ab.