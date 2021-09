Fast genau anderthalb Jahre ist es her, dass die Handballer aus der Region um Meisterschaftspunkte spielten. Diese Leidenszeit hat nun ein Ende, denn an diesem Wochenende startet im Handballverband Rheinland die Spielzeit 2021/22, in der gleich vier Mannschaften aus dem Kreis Altenkirchen in der Landesliga vertreten sind.