Der HSV Sobernheim hat zwar schon zweimal in der Handball-Verbandsliga gewonnen, doch ein Heimsieg fehlt noch in der Sammlung des Aufsteigers. Die Lücke will Ioannis Tsoultsidis am heutigen Samstag schließen, wenn um 20 Uhr die SG Mainz-Bretzenheim II in der Dümmler-Halle zu Gast ist.