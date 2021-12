Tabellenführung verpasst: Holzheim-Coach Jung ist nach Niederlage enttäuscht und sauer

Die Sporthalle am Elsäßer Platz ist für die Handballer des TuS Holzheim kein gutes Pflaster. Wie so oft in den vergangenen Jahren musste sich der Landesligist aus dem Aartal auch am Samstagabend im letzten Punktspiel des Jahres bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden geschlagen geben. Die Mannschaft von Christian Bittkau und Dominik Jung kassierte eine 22:26 (10:13)-Niederlage und verpasste somit die Möglichkeit, als Spitzenreiter ins neue Jahr zu gehen. „Diese Leistung war eines Tabellenführers aber auch nicht würdig“, ärgerte sich Trainer Jung, der seine Gefühlslage als „enttäuscht und auch etwas sauer“ beschrieb.