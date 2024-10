Plus Kastellaun

Tabellenführer Vallendar kommt: Rheinland-Kracher in Kastellaun

i Die Anweisungen von Trainer Mirza Cehajic (Mitte) müssen fruchten, wenn seine Spieler der HSG Kastellaun/Simmern (links Nico Hassley, rechts Sasa Puljizovic) im Spitzenspiel am Samstag (20 Uhr) in der Kastellauner IGS-Halle den makellosen Tabellenführer HV Vallendar stürzen wollen. Die Euphorie bei Cehajic vor dem Duell ist groß: „Das wird ein großes Handballfest für das Rheinland. Das darf sich eigentlich kein Fan entgehen lassen.“ Foto: B&P Schmitt

Das ist das Beste, was der Männerhandball im Rheinland derzeit zu bieten hat: Der Tabellenvierte HSG Kastellaun/Simmern (8:4 Punkte) und der makellose Tabellenführer HV Vallendar (10:0 Zähler) stehen sich am Samstag (20 Uhr) in der IGS-Halle im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest gegenüber.