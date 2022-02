Die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler macht es in dieser Spielzeit in der Handball-Verbandsliga Ost gern spannend, gewinnt am Ende aber die Spiele. So auch im ersten Heimspiel des Jahres gegen die Oberligareserve des HV Vallendar. Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Enke festigte mit einem 33:32 (16:19)- Erfolg die Tabellenspitze.