SV Urmitz jubelt über wichtigen Erfolg im Abstiegskampf

Urmitz

Der SV Urmitz hat sein wichtiges Nachholspiel in der Handball-Rheinlandliga gegen die DJK/MJC Trier mit 23:22 (14:11) gewonnen und ist damit an den punktgleichen Bendorfern auf den drittletzten Rang vorbeigezogen, hält zudem Anschluss an den zwei Punkte besser platzierten Neunten HSG Römerwall. Als Markus Häring 39 Sekunden vor Abpfiff eine doppelte Überzahl zum Siegtreffer nutzte, war die Erleichterung im Urmitzer Lager groß. Was sich bei Trainer Dariusz Bugaj so ausdrückte. „Das war ein wichtiger von drei Schritten in Richtung Klassenerhalt. Wir haben es uns ein wenig selbst schwer gemacht, denn nach einer starken ersten Halbzeit riss bei uns plötzlich der Faden.“ Der erste Durchgang gehörte den Gastgebern. Vor allem Nico Meurisch und Oliver Ihrlich drückten dem Urmitzer Angriffsspiel den Stempel auf – und das Bugaj-Team zog bis auf fünf Tore davon. In der zweiten Hälfte drehten die Gäste dann vorerst die Partie. „Trier machte vier Tore nach Gang, und wir waren im Angriff verunsichert“, sah Bugaj sein Team mit 14:15 in Rückstand geraten – und diesem dann permanent hinterherlaufen. So sah es beim 22:24 zweieinhalb Minuten vor dem Ende schlecht aus für den SVU. „Dann hat uns Alex Hoffend im Tor mit wichtigen Paraden ins Spiel zurückgeholfen. Am Ende war der Sieg sicher glücklich, aber meiner Meinung nach trotzdem verdient“, freute sich Bugaj. htr