Fünf Wochen ist es her, da hatte der HSV Sobernheim mit dem Remis gegen die TG Osthofen, den ungeschlagenen Spitzenreiter der Rheinhessenliga, aufhorchen lassen. Gegen die SF Budenheim II, den Tabellenfünften, zeigten die HSV-Handballer in der Dümmler-Halle nun erneut, was sie zu leisten imstande sind.