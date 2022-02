Nächster Heimsieg mit 14 Toren Unterschied für die HSG Hunsrück in der Handball-Rheinlandliga: Nach dem 35:21 in Sohren gegen den Tabellendritten TV Bad Ems schlugen die Irmenach/ Gösenrother in der Kleinicher Hirtenfeldhalle das neue Schlusslicht TuS Weibern mit 32:18 (15:7).