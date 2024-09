Plus Neustadt/Wied

Start in die Oberliga ist geglückt: SF Neustadt besiegt TuS Daun zum Auftakt deutlich

Von Tim Hammer

Der Saisonstart in der Oberliga Rheinland ist den Handballerinnen der SF Neustadt geglückt. Beim 29:20 (12:7)-Erfolg in der Bürgerhaushalle in Neustadt lief jedoch nicht alles nach Plan für das Team von SF-Trainer Frank Liepold.