Start für Kastellaun und Cehajic

HSG Kastellaun/Simmern – HSC Schweich (Sa., 17.15 Uhr, in Kastellaun). Das neue Trainerduo Mirza Cehajic und Gerald Mühlbauer will direkt mit einem Sieg starten. Das sollte funktionieren, denn Schweich ist ein Aufsteiger. Die Vorbereitung bei Kastellaun verlief sehr gut, Torjägerin Aline Mühlbauer ist wieder an Bord – nicht nur deshalb könnte die HSG zur Überraschung in der zwölfköpfigen Rheinlandliga werden.

SG Bannberscheid/Engers – HSG Hunsrück II (So., 15 Uhr, in Wirges). Bannberscheid und Engers machen jetzt gemeinsame Sache, die neue SG ist natürlich ein Favorit auf den Aufstieg. Gäste-Trainer Korab Mulliqi musste personell umbauen: Hanna Bach, Luisa Bach und Louisa Bottlender gehören jetzt dem Oberliga-Kader an. Zudem hat Torjägerin Svenja Mohr aufgehört. Aus der Ersten stieß dagegen Julez Nicolae zu Mulliqis Team.