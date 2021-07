Die Torte des TV Engers hat keine Verzierung in Form eines Sahnehäubchens erhalten. Die weibliche Handball-A-Jugend von Wasserturm verpasste am Wochenende die Qualifikation für die Bundesliga und hat ihr Betätigungsfeld in der Saison 2021/2022 somit ausschließlich in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der Vertreter des Handballverbandes Rheinland zog in beiden Partien den Kürzeren gegen die JSG Mundenheim/Rheingönnheim (23:26, 10:28).