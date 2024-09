Plus Birkenfeld

Starke Startphase: TV Birkenfeld mit souveränem Sieg

Es war ein nie gefährdeter Sieg, den die Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden in der Bezirksliga feiern konnten: AM Ende stand ein deutliches 32:23 (16:6) gegen die HWE Erbach-Waldmohr II – und das Ergebnis hätte laut Coach Martin Rozycki noch deutlicher ausfallen können. Nämlich dann, wenn sein Team die Leistung aus den ersten 20 Minuten über die gesamte Spieldistanz gezeigt hätte. „Da lief wirklich alles so, wie ich es mir vorstelle“, sagte der Trainer. Konkret bedeutete das: Seine Mannschaft kam in der Abwehr zu zahlreichen Ballgewinnen, schaltete schnell um und erzielte einfache Treffer. Allerdings kehrte kurz vor der Pause, was auch den Wechseln geschuldet war, der Schlendrian ein. Das führte zu unnötigen Gegentoren und zu sechs, sieben liegen gelassenen Abschlüssen. „Wir können zur Pause schon viel deutlicher führen“, sagte Rozycki, nahm sein junges Team aber auch in Schutz: „Ich weiß selbst, wie es ist, in solchen Spielen die Spannung bis zum Schluss hochzuhalten. ter