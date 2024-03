Plus Meisenheim

Starke Leistung: Doppelbelastung bremst die HSG Nahe-Glan nicht

Von Tina Paare

Es schien, als hätte es das kräftezehrende Derby gegen den HSV Sobernheim nicht gegeben. Die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan ließen sich die Doppelbelastung im Rheinhessenliga-Heimspiel gegen die TG Osthofen nicht anmerken. Im Gegenteil: Sie waren hoch motiviert, wirkten spritzig und in keiner Weise darauf bedacht, Kräfte zu schonen. 60 Minuten lang drückten sie in der Meisenheimer PSG-Halle aufs Tempo und kamen so zu einem 44:27 (19:13)-Erfolg.