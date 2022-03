Meisenheim

SSV-Spiel fällt aus

Eigentlich wollte der SSV Meisenheim am heutigen Samstag seine mehrwöchige Spielpause in der Handball-Rheinhessenliga der Frauen beenden. Doch daraus wird nichts. Die Partie gegen die SF Budenheim III wurde am gestrigen Freitag abgesagt.