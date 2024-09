SSV Meisenheim: Bronze für Matthias Christmann

Beim Saisoneröffnungsturnier des SSV Meisenheim wurde Matthias Christmann, der langjährige Vorsitzende des SSV, von Thorsten Lob, Vizepräsident im Handballverband Rheinhessen (HVR), mit der Ehrenmedaille in Bronze des HVR ausgezeichnet.

Matthias „Matze“ Christmann (Mitte) war zwölf Jahre lang Vorsitzender des SSV Meisenheim. Für seine Verdienste wurde er von Thorsten Lob (rechts) mit der Ehrenmedaille in Bronze ausgezeichnet. Uwe Wöllstein (links) ist Christmanns Nachfolger als Vorsitzender des SSV. Foto: Roswitha Kexel

Christmann war nicht nur zwölf Jahre Vorsitzender des SSV. Die Liste seiner Verdienste und seines Engagements für den Handball ist um einiges länger. So spielte Christmann vom zwölften Lebensjahr an Handball, ab der B-Jugend beim SSV. Von 1982 bis 2017 war „Matze“ zudem Trainer von verschiedenen Jugendmannschaften. Er rief den Frauenhandball beim SSV ins Leben und war erster Trainer des Frauenteams. Seit 2006 besteht auch eine Handball-AG mit der Disibodenberg-Grundschule in Odernheim, dem Wohnort von Christmann. Seine Trainer-C-Lizenz und seine Befähigung als Zeitnehmer und Schiedsrichterbeobachter sind nach wie vor gültig.

Im Vorstand des SSV war Christmann von 1995 bis 2002 als Sportwart tätig. Von 2012 bis 2024 fungierte er als Vorsitzender, und im Anschluss engagiert sich der mittlerweile 58-Jährige nun im Förderverein des SSV.