Absolutes Spitzenspiel in der Handball-Rheinlandliga: Der noch makellose Tabellenzweite HSG Hunsrück (8:0 Punkte) begrüßt am Samstag um 20 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle den Spitzenreiter HC Koblenz (10:2 Zähler), der zwei Spiele mehr absolviert hat und am ersten Spieltag in Bendorf (25:33) bereits einmal verloren hat.