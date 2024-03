Plus Meisenheim

Spitzenreiter kommt nach Meisenheim: Der Heimvorteil soll der HSG Nahe-Glan helfen

Lesezeit: 1 Minute

Nach der unerwarteten Niederlage in Bingen drohen die Handballer der HSG Nahe-Glan in der Rheinhessenliga weiter an Boden zu verlieren, denn am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, erwarten sie in Meisenheim den ungeschlagenen Tabellenführer TG Osthofen.