Plus Sohren

Spielplan meint es nicht gut mit HSG Hunsrück: Ben Maouia hofft auf Gräber-Rückkehr

i Melissa Gräber. Foto: Weber

Die Spielplanmacher der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen haben es mit dem Auftaktprogramm für die HSG Hunsrück (7. Platz/2:4 Zähler) nicht gut gemeint: Am Sonntag (17 Uhr) droht in Sohren gegen den Tabellenführer Sportfreunde Budenheim (6:0 Punkte) am vierten Spieltag die dritte Niederlage.