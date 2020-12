Kirn/Meisenheim

Aus einstigen Rivalen werden in der kommenden Saison in der Handball-Rheinhessenliga Mannschaftskameraden: Die Spieler der TuS Kirn und des SSV Meisenheim gehen als HSG Nahe-Glan gemeinsam an den Start. Die Aufgabe, zwei Teams zu einer Einheit zu formen, kommt dem Vollmersbacher Axel Schneider zu. Wir sprachen mit ihm über den aktuellen Stand der Dinge, die Bedingungen in der Vorbereitung und über die Ziele.