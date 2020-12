Holzheim/Diez

Während der Spielausschuss des Handballbezirks Wiesbaden/Frankfurt am Wochenende bereits die Entscheidung getroffen hat, dass in seinem Ligenspektrum bis auf Weiteres keine Partien zur Austragung kommen, steht noch in den Sternen, wie der Hessische Handball-Verband mit den Ober- und Landesligen weiter verfährt. Die Männermannschaft des TuS Holzheim wird nach der Absage der für vergangenen Samstag angesetzten Begegnung bei der TG Friedberg jedenfalls auch am kommenden Wochenende pausieren, weil die erst im Sommer neu gegründete SG Eppstein/Langenhain für sich zu dem Ergebnis gekommen ist, vorerst keine Partien zu absolvieren.