Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 21:26 Uhr

Region Nahe Spannende Woche für die Rheinhessen-Handballer Region Nahe. Die A-Jugend-Handballerinnen der TuS Kirn (schwarze Trikots) haben ihre Bundesliga-Saison bereits beendet. Diana Nozdrin (Nummer neun) zeigte dabei, dass sie die „beidhändige Abwehrarbeit“ beherrscht. Die Ligen im Handballverband Rheinhessen (HVR) sollen am 31.