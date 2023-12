Sinzig will HCK ärgern – HSG gastiert in Koblenz

Mit dem letzten Auswärtsspiel des Jahres am Samstag (19.30 Uhr) beim HC Koblenz beendet die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler ihre Hinrunde in der Handball-Rheinlandliga. Das letzte Heimspiel des Jahres am kommenden Wochenende gegen HB Mülheim-Urmitz II stellt dann den Rückrundenauftakt dar, ehe es in eine fünfwöchige Weihnachtspause für die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Enke geht.