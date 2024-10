Plus Sinzig/Weibern Sinzig spielt daheim – HSG empfängt HB Mülheim-Urmitz III Von Lutz Klattenberg Mit fünf Zählern aus drei Partien sind die Handballer der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler in der Verbandsliga Ost gut aus den Startlöchern gekommen. In der vierten Partie erwartet die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Enke HB Mülheim-Urmitz III. Lesezeit: 1 Minute

HSG Sinzig - HB Mülheim-Urmitz III (So., 17 Uhr). Die Mülheim-Urmitzer legten einen kompletten Fehlstart hin, unterlagen in den fünf bislang absolvierten Spielen jeweils deutlich. Die Chancen für die HSG, sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen, sollten also ganz gut stehen, zumal die Kombinierten von Rhein und Ahr erstmals auch ...