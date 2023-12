Die Sporthalle der Realschule plus in Simmern bleibt einfach ein gutes Pflaster: In der Handball-Oberliga bezwang die HSG Kastellaun/Simmern die Zweitgarnitur des TuS Kaiserslautern-Dansenberg mit 33:27 (16:10). Die Wege der ehemaligen Tabellennachbarn trennen sich ein wenig: Die HSG bleibt bei 12:14 Punkten auf Rang zehn, Dansenberg II ist mit 9:15 Zählern Zwölfter.