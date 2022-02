Zwölf Spiele, zwölf Siege: Mit einer makellosen Bilanz marschiert die HSG Nahe-Glan durch die Rheinhessenliga. In den zurückliegenden Partien haben die Handballer aus Kirn und Meisenheim dabei auch bewiesen, dass sie mit Rückständen umzugehen wissen. Qualitäten, die gegen die TG Osthofen ebenfalls gefragt waren. Denn der Fünfte des Klassements ließ sich lange Zeit nicht abschütteln, führte zur Pause mit 16:15, doch am Ende hatte die HSG in der Meisenheimer PSG-Halle mit 36:27 die Nase vorn.