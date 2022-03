Als Melanie Knapp in der zwölften Minute des Rheinlandliga-Heimspiels gegen den TuS Daun die erste Auszeit zog, war noch nichts verloren für die Handballerinnen der SG Bannberscheid/ Engers. In der Anfangsphase hatten sie ein 6:4 vorgelegt, dann aber drei Gegentreffer in Folge kassiert. Hier wollte Spielertrainerin Knapp gegensteuern, um wieder auf Kurs zu kommen. Doch der Plan ging nicht auf. Am Ende stand ein enttäuschendes 28:35 (13:16) auf der Anzeigetafel.