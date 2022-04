Die Rollenverteilung war grundsätzlich klar, zum abgeschlagenen Schlusslicht HSC Schweich sind die Rheinlandliga-Handballerinnen der SG Bannberscheid/Engers als Favorit gefahren. Doch was ist schon klar, geschweige denn normal in dieser Saison, in der die Kombinierten aus dem Westerwald und vom Rhein seit Saisonbeginn bis zum Wochenende gerade mal neun Spiele bestritten hatten?