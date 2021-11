Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen, die beide gewonnen wurden, geben die Rheinlandliga-Handballerinnen der SG Bannberscheid/Engers an diesem Sonntag ihr Heimdebüt in Engers. Zu Gast ist ab 15 Uhr der TuS Weibern. Dass im zweiten Jahr des Bestehens der Spielgemeinschaft das erste Pflichtspiel überhaupt in Engers ansteht, hat wie so vieles in dieser Zeit mit Corona zu tun.