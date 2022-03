Vergangenen Samstag war der SG Bannberscheid/Engers die Hände gebunden: Sie konnten nicht beim Auswärtsspiel in der Handball-Rheinlandliga in Wittlich antreten, da schlichtweg zu wenige Spielerinnen zur Verfügung standen. Auch das Spiel am kommenden Sonntag (Anwurf: 17 Uhr) in der Kreissporthalle Montabaur steht laut Spielertrainerin Melanie Knapp noch auf der Kippe.