Kuriose Situation – aber aufgrund der vielen Spielabsagen nicht zu umgehen: Bereits sechs Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen zwischen der SG Bannberscheid/Engers und dem HSC Schweich in der Handball-Rheinlandliga der Frauen stand in der Montabaurer Kreissporthalle das gefühlte Rückspiel an. Nach dem 28:22-Auswärtssieg die Woche zuvor feierten die Handballerinnen der SG BaEng auch vor heimischer Kulisse einen deutlichen Erfolg. Sie setzten sich ungefährdet mit 30:16 (13:7) durch.