Sechs Partien stellen für TuS-Talente die Weichen: Holzheimer A-, B- und C-Jugendliche nehmen am Wochenende die Qualifikationsrunde auf

Normalerweise endet im Jugendhandball eine Saison mit den Qualifikationsrunden für die nachfolgende Spielzeit. Der Fahrplan sieht in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie anders aus. Da im Frühsommer keine Begegnungen möglich waren, kämpfen die Mannschaften, die für die höheren Spielklassen in Fragen kommen, ab dem Wochenende um ihre Klassenzugehörigkeit. Während die im hessischen Verband für die Bezirksebene gemeldeten Teams diesmal ohne Qualifikation auskommen, müssen sich die A-, B- und C-Jugend des TuS Holzheim in dieser beweisen.