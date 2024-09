Plus Bad Sobernheim

Schweres Heimspiel: Auf die HSV-Frauen wartet ein Gradmesser

In der mit zwei deutlichen Siegen in die Regionalliga gestarteten TSG Mainz-Bretzenheim II erwarten die Handballerinnen des HSV Sobernheim am Samstag, 20 Uhr, einen starken Gegner. „Das ist ein Gradmesser, was uns in der Liga erwartet“, sagt HSV-Trainer Andreas Bollenbach. „Favorit ist ganz klar Bretzenheim.“