Plus Vallendar/Holzheim Schock für Holzheimer – Kreuzband(an)riss: Fällt Abwehr-Chef Laurin Moos lange aus? Von Stefan Nink i Paul Bährens kommt hier nach mustergültiger Kombination zum Abschluss. Der TuS Holzheim zog beim Duell der Regionalligisten am Ende am Mallendarer Berg mit 20:25 den Kürzeren. Foto: Jörg Niebergall Für die Vorbereitung auf de am Samstag, 14. September, 18 Uhr, mit dem Heimspiel im Diezer Sportzentrum gegen den früheren Drittligisten SG Bruchköbel beginnende Runde in der hessischen Regionalliga hat Dominik Jung, der Trainer des TuS Holzheim, ein ambitioniertes Testspiel-Programm zusammengestellt. Ausschließlich gegen gleichklassige Konkurrenz wollen sich die Ardecker einspielen, um für das herausfordernde Abenteuer vierte Liga gewappnet zu sein. Zum Auftakt der zweiten Phase der Vorbereitung kassierten die Rot-Schwarzen von der Burg Ardeck nach lediglich zwei Trainingseinheiten während der vorangegangenen Tage beim ambitionierten Ex-Zweitligisten HV Vallendar eine 20:25 (11:12)-Niederlage. Lesezeit: 3 Minuten

Das Resultat ist von untergeordneter Bedeutung. Was die Holzheimer dagegen sehr schmerzt, ist die Knieverletzung, die sich Laurin Moos im Training zugezogen hat. Es besteht beim Hünen, der am Mallendarer Berg mit Krücken auf der Tribüne Platz genommen hatte, der Verdacht auf Kreuzband(an)riss. Weitere Untersuchungen in dieser Woche sollen Klarheit ...