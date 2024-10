Plus Simmern Schnell 1:9 hinten: Kastellaun II verliert bei Mülheim II – HSG Hunsrück siegt 36:23 in Weibern Der Blick auf den sechsten Spieltag in der Handball-Oberliga Rheinland – und da insbesondere auf Tabellenführer HSG Hunsrück sowie den weiterhin sieglosen Vorletzten Kastellaun II. Lesezeit: 2 Minuten

TuS Weibern - HSG Hunsrück 23:36 (17:18). Mit 13 Toren Unterschied gewann der makellose Tabellenführer aus Irmenach/Gösenroth (12:0 Punkte) beim Aufsteiger Weibern (Drittletzter, 3:9 Punkte) an. Hört sich klar an, aber das war es nur im zweiten Durchgang, den Hunsrück mit 18:6 gewann. Zur Pause stand es in der Eifel ...