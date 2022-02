Schneider wundert die Erwartungshaltung

Es läuft bei den Handballern der HSG Nahe-Glan. Auch in ihrem elften Spiel hielten sie sich schadlos, behaupteten sich gegen den HC Gonsenheim mit 29:26 (14:12). „Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat das klasse gemacht“, lobte Axel Schneider. Der HSG-Trainer sah sich aber auch ein Stück weit bestätigt, warnt er doch seit Wochen davor, dass die Aufgaben nicht einfacher werden. Schließlich ist der Rheinhessenliga-Spitzenreiter auch immer in der Rolle des Gejagten, und der HSG die erste Saisonniederlage beizubringen, dürfte bei so manchem gegnerischen Team zusätzliche Motivation freisetzen.