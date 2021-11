Bislang war alles nur Vorgeplänkel, jetzt kommen die Hammerspiele für die HSG Nahe-Glan in der Handball-Rheinhessenliga. Am Samstag, 16.30 Uhr, ist die Spielgemeinschaft aus Meisenheim und Kirn bei Spitzenreiter SF Budenheim II zu Gast, in der Woche darauf erwartet sie in Meisenheim die TG Osthofen, die auch zum Favoritenkreis gezählt wird.