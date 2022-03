Unterschätzen möchte Axel Schneider den Gegner auf keinen Fall, auch wenn die SG Saulheim II, die am Samstag, 20 Uhr, in Kirn bei seiner HSG Nahe-Glan antritt, lediglich Siebter der Handball-Rheinhessenliga ist. „Ich weiß nicht, in welcher Aufstellung die Saulheimer antreten“, gibt der Trainer des Spitzenreiters zu bedenken. Er fügt an: „Es kann sein, dass sie ihre Mannschaft mit A-Jugendlichen auffüllen.“