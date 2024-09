Plus Kastellaun/Welling Schmitz trifft in letzter Sekunde zum Sieg – Wellingerinnen jubeln in Kastellaun Von Harry Traubenkraut i Er hatte die richtigen Tipps für seine Spielerinnen parat: Trainer Lukas Hürter, der den TV Welling am ersten Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland zum 22:21-Sieg in Kastellaun führte. Foto: B&P Schmitt Die Handball-Frauen des TV Welling haben in der Oberliga die schwere Aufgabe bei der HSG Kastellaun-Simmern zum Saisonauftakt mit einem 22:21 (13:10)-Auswärtssieg erfolgreich gemeistert. Lesezeit: 1 Minute

An gleicher Stelle, an der sie im April durch einen souveränen 27:16-Erfolg den zweiten Rheinlandmeistertitel in Folge eingefahren hatten, taten sie sich diesmal aber deutlich schwerer. Was Wellings Trainer Lukas Hürter jedoch einzuschätzen wusste: „Wir sind auf einen sehr starken Gegner getroffen, bei dem meiner Meinung nach nicht allzu viele ...