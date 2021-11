Konstanz ist das, was die HSG Nahe-Glan II derzeit in der Verbandsliga vermissen lässt. Die Handballer aus Meisenheim und Kirn konnten nicht an die Leistung der Vorwoche in Budenheim anknüpfen und handelten sich gegen den HSV Alzey eine 30:35 (15:18)-Niederlage ein. „Wir schaffen es irgendwie nicht, jedes Wochenende eine konstante Leistung auf die Platte zu bringen. Das war wieder ein Schritt zurück“, haderte Nils Schindler, der das Team gemeinsam mit Benny Gintz trainiert.