Mit drei Siegen waren die Rheinhessenliga-Handballerinnen des SSV Meisenheim in die Saison gestartet, doch zuletzt schlugen ebenso viele Niederlagen in Folge zu Buche. Die schmerzhafteste davon war das klare 16:29 am Samstag im Heimspiel gegen den Lokalkonkurrenten TuS Kirn.