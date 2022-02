Zum Auftakt der Oberliga-Saison hatten die A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim ihre Heimpartie gegen den TV Offenbach knapp mit 30:31 verloren. „Da war damals mehr drin“, erinnert sich Maouia ben Maouia vor dem Rückspiel in Offenbach am Sonntag, 14 Uhr. Was das Ergebnis für das zweite Aufeinandertreffen bedeutet, kann der MJSG-Trainer schwer einschätzen.