Saisonstart für den TV Engers: Kampfansage von Spielertrainerin Derya Akbulut

Von Tim Hammer

i Mit dieser Mannschaft startet der TV Engers an diesem Samstag (16.30 Uhr) gegen die HSG Hunsrück II in die Saison 2024/2025 der Handball-Oberliga der Frauen, hinten von links: Julia Bilmann, Joline Klescher, Spielertrainerin Derya Akbulut, Katharina Marx, Leni Pörzgen, Theresa Kublik, Darya Mohebzada, Dunya Mohebzada. Vorne von links: Johanna Rakau, Emilia Kublik, Lena Frische, Alexandra Krämer, Dana Apel, Charlotte Meyer, Lena Brink, Lisa Schmidt, Johanna Spieß. Auf dem Foto fehlen Lara Dück, Mia Keuler, Lisa Skopek, Jana Müller, Lina Rogawski und Elena Haberstock. Foto: Jörg Niebergall

Die Handballerinnen des TV Engers starten an diesem Samstag (Anwurf: 16.30 Uhr) in der Engerser Sporthalle an der Weiser Straße gegen die Reserve der HSG Hunsrück in die neue Saison. Abgesehen davon, dass die Rheinlandliga für die Saison 2024/2025 einen Namenswechsel hin zur Oberliga Rheinland bekommen hat, ändert sich für Engerser Frauen in ihrer Spielklasse nicht viel.