Saisonstart für den TV Bad Ems: U20-Rückraum steht gleich in der Verantwortung

i Das Team des TV Bad Ems, hintere Reihe von links: Trainer Andreas Klute, Andreas Schilbach, Frank Schaust, Paul Junker, Johannes Kind, Jason Delkov, Co-Trainerin Martina Noll. Sitzend von links: Louis Herbel, Jan Sauerwein, Ben Dalkner, Dennis Schwerdt, Oliver Noll, Johannes Berges. Ebenfalls im Kader der Schwarz-Weißen stehen Andreas Berges, Michael Schmitz und Thorsten Schaust. Foto: Andreas Hergenhahn

Am Wochenende ist es so weit: Der TV Bad Ems startet in die neue Saison in der Handball-Oberliga, die bislang unter dem Namen „Rheinlandliga“ bekannt war.